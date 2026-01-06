ANASAYFA
Rüyada kuyu görmek ne anlama gelir, ne demek? Rüyada kuyu görmek neye delalettir?

Rüyada kuyu görmek, genellikle iç dünya, derin düşünceler, gizli kalan duygular, sabır, kader ve beklenen bir sonucun zamanla ortaya çıkması anlamına gelir. Kuyu; derinliği ve içindekinin hemen görünmemesi nedeniyle rüyalarda da kişinin henüz fark etmediği duygularını, bastırdığı düşüncelerini ya da zamana bırakılmış bir konuyu simgeler. Bu rüya, sabırla beklenen bir gelişmenin işaretidir.

samet kaplan | 6 Ocak 2026 Salı 16:53 | Son Güncelleme:
Rüyalar, su ve derinlik sembolleri üzerinden kişinin ruh hâlini ve bilinçaltını yansıtır. Kuyu görmek, bazen içe dönüşü ve yalnız kalma ihtiyacını, bazen de hayatla ilgili önemli bir gerçeğin henüz tam olarak açığa çıkmadığını anlatır.

RÜYADA KUYU GÖRMEK NEYE İŞARET EDER?

Rüyada kuyu görmek; sabır, içsel derinlik, gizli kalan bir mesele ve zamanla netleşecek bir durum anlamına gelir. Kuyunun temiz ve dolu olması hayırlı gelişmelere, boş ya da karanlık olması ise geçici belirsizliklere işaret eder. Bu rüya, acele edilmemesi gerektiğini hatırlatır.

RÜYADA KUYUYA BAKMAK

Kuyuya baktığını görmek, kişinin kendi iç dünyasına yönelmesi, geçmişiyle veya duygularıyla yüzleşmesi anlamına gelir. Aynı zamanda merak edilen bir konunun sonucunu beklemeyi simgeler.

RÜYADA KUYUDAN SU ÇEKMEK

Bu rüya, emek vererek elde edilecek kazanç, bilgi veya rahatlama anlamına gelir. Sabırla çalışılan bir işten sonuç alınacağını gösterir.

RÜYADA KUYUYA DÜŞMEK

Kuyuya düşmek, geçici bir sıkıntı, içe kapanma veya duygusal zorlanma anlamına gelir. Ancak kuyudan çıkmak ya da kurtulmak, bu sürecin aşılacağını ve kişinin güçleneceğini gösterir.

Rüyanızı Bizimle Paylaşın, Size Özel Rüya Yorumunuzu Hemen Öğrenin.


Not: Daha önce yorumlanan rüyalar sayfanın en altında yer almaktadır. Rüyanız yorumlandıktan sonra e-Posta ile bildirim gelecek olup sayfanın en altında yer alacaktır.

Rüyanızda Gördüklerinizi Buraya Yazın

