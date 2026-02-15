ANASAYFA
Rüyada geyik görmek ne anlama gelir, ne demek? Rüyada geyik görmek neye delalettir?

Rüyada geyik görmek, genellikle zarafet, saflık, dikkatli ilerleme, hassasiyet ve hayatın içinde temkinli ama güçlü bir duruş anlamına gelir. Geyik; narin ama çevik bir hayvan olduğu için rüyalarda da kişinin duygusal olarak hassas olduğu bir dönemde bulunduğunu, ancak doğru adımlarla ilerlediğini simgeler. Bu rüya çoğu zaman olumlu kabul edilir.

samet kaplan | 15 Şubat 2026 Pazar 17:30
Rüyalar, hayvanlar üzerinden kişinin iç dünyasını ve sezgilerini yansıtır. Geyik görmek, özellikle temiz niyet, iyi kalpli bir insanla karşılaşma veya zarif bir gelişmenin yaklaşması anlamına gelir.

RÜYADA GEYİK GÖRMEK NEYE İŞARET EDER?

Rüyada geyik görmek; masumiyet, zarafet, dikkatli hareket etme ve temiz duygular anlamına gelir. Geyiğin sakin olması, huzurlu bir süreci; kaçması ise çekingenlik ya da fırsatı kaçırma korkusunu simgeler.

RÜYADA GEYİK KOVALAMAK

Geyik kovalamak, ulaşılması zor bir hedefe ya da kalbi temiz birine yaklaşma çabasını temsil eder. Sabır ve dikkat gerektiren bir süreci anlatır.

RÜYADA GEYİĞİN KAÇMASI

Geyiğin kaçması, çekingen davranılan bir fırsatın elden kaçabileceğine dair bir uyarı niteliği taşır. Kişinin cesaret göstermesi gerekebilir.

RÜYADA GEYİĞİ BESLEMEK

Bu rüya, şefkat, korunma ve hassas bir duruma özen gösterme anlamına gelir. Kişi bir ilişkiyi ya da projeyi dikkatle büyütüyor olabilir.

RÜYADA YARALI GEYİK GÖRMEK

Yaralı geyik, kırılganlık, duygusal incinme veya korunması gereken bir durumu simgeler. Aynı zamanda empati ve destek ihtiyacına işaret eder.

