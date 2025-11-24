Rüyada kuş görmek ne anlama gelir, ne demek? Rüyada kuş görmek neye delalettir?

Rüyalar, kuş sembolüyle kişiye hem duygusal hem ruhsal mesajlar verir. Kuş görmek, özellikle hafifleyen bir dönem, iyi niyetli insanlar, olumlu gelişmeler ve kısmet kapılarının açılması anlamına gelir. Kuşun uçması, konması, ötmesi gibi davranışlar rüyanın yönünü belirler.

RÜYADA KUŞ GÖRMEK NEYE İŞARET EDER?

Rüyada kuş görmek; özgürlük, yükselmek, güzel haber, kısmet ve ruhsal ferahlık anlamlarına gelir.

· Uçan kuş, yükselme ve beklenen bir haberin gelmesi,

· Kuşun eve girmesi, müjdeli bir gelişme,

· Kuşun eline konması, kısmet ve şans,

· Renkli kuş, neşeli ve sürprizli olaylar anlamına gelir.

Bu rüya, kişinin önündeki engellerin kalkacağını ve ruhsal olarak daha hafif hissedeceğini de gösterir.

RÜYADA KUŞ UÇTUĞUNU GÖRMEK

Kuşun gökyüzünde özgürce uçtuğunu görmek, hedeflere ulaşma, özgürleşme ve büyük bir haberin yaklaşması anlamına gelir.

Kuş ne kadar yükseğe çıkıyorsa, kişinin başarıları da o kadar güçlü olur.

RÜYADA KUŞUN ELİNE KONMASI

Bu en hayırlı yorumlardan biridir. Kısmet, nasip, fırsat ve güzel haber anlamına gelir. Rüya sahibi eline geçecek bir müjde veya hayırlı bir başlangıç yaşayabilir.