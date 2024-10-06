Tüketmenin tam zamanı! Ekim ayında öne çıkan 3 balık neler?

Ekim ayının gelmesiyle birlikte balık sezonu da açılmaya başladı. İçerisinde pek çok vitamin ve mineral bulunan balık, lezzetli oluşu ile de öne çıkan bir ürün. Herkes tarafından severek yenilen balığı da her üründe olduğu gibi mevsiminde tüketmek oldukça önemli konular arasında yer alıyor. Mevsim değişiklerinin yaşandığı bu dönemlerde tüketilmesi gereken balıklar da değişiklik gösterebiliyor. Biz de sizler için Ekim ayının en lezzetli balıklarını derledik. İşte o 3 balık çeşidi ve faydaları...

1- LEVREK



Kılçıklı balık türlerinden biri olan levrek, A, B1, B2, B6 ve D vitaminleri bakımından oldukça zengin bir üründür. Ekim ayı ise levrek balığının en lezzetli zamanlarıdır.

2- PALAMUT



Palamut; kalp ve damar sağlığı açısından oldukça faydalı bir balık türüdür. Özelliklerde çocukların kemik gelişiminde etkin rol oynayan palamutun da en lezzetli olduğu zamanlar Ekim ayıdır.

3- ÇİPURA



Ekim ayının en lezzetli balık türleri arasında yer alan çipura balığının da insan vücuduna çok sayıda faydası bulunuyor. İçerisinde bulunan demir, kalsiyum ve protein sayesinde hem kemiklerin güçlenmesinde hem de sindirim sisteminin düzenlenmesinde oldukça etkili olduğu biliniyor.