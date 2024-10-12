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Filipinlerin meşhur lezzeti! Patlıcan omleti nasıl yapılır?

Daha önce hiç patlıcan omleti ile karşılaşmış mıydınız? Patlıcan severleri mutlu edecek olan bu tarif Filipinlerden geliyor. Filipinlerin en meşhur lezzetlerinden biri olan patlıcan omleti, diğer adıyla Tortang talong nasıl yapılır? İşte tarifin detayları…

Filipinlerin meşhur lezzeti! Patlıcan omleti nasıl yapılır?
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Türkiye ve dünyada en çok tüketilen yiyeceklerin başında gelen yumurta, birçok farklı versiyonuyla karşımıza çıkıyor. Dünyadaki en iyi patlıcanlı yiyecekler sıralamasının başında yer alan patlıcan omleti de bu lezzetlerden biri. Filipinlerin en meşhur yiyeceklerinden biri olan patlıcan omleti Türkiye'de de sıkça tüketiliyor. Peki patlıcan omleti nasıl yapılır? İşte tarifin detayları...

PATLICAN OMLETİ İÇİN MALZEMELER

2 adet patlıcan (Kişi sayısına göre arttırabilirsiniz.)

3 yumurta

Tuz

Karabiber

Kızartmak için sıvıyağ

NASIL YAPILIR?

Patlıcanları güzelce yıkayarak fırında ya da ocakta közleyin.

Közlenen patlıcanları bir kap ya da poşet içerisine alarak terlemeye bırakın.

Terleyen patlıcanların kabuklarını soyun fakat saplarını kesmeyin.

Bir çatal yardımıyla saplarından tuttuğunuz patlıcanları fotoğraftaki hale getirin.

Daha sonra yumurtaları büyük bir kap içerisine kırın. Tuz ve karabiberi ekleyin.

Patlıcanları yumurtaya batırın.

Son olarak önceden ısıttığınız kızartma tavasına patlıcanları alarak pişirin.

Afiyet olsun...

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